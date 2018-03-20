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ОЗХО отказалась от расследования сообщений о химической атаке в Африне

Международная панорама
20 марта, 22:26 UTC+3 ООН ООН 20, марта. /ТАСС

В настоящий момент Миссия по установлению фактов организации проверяет "несколько утверждений, касающихся применения хлора" в качестве оружия в Сирии

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ООН, 20 марта. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стала проводить расследование сообщений о применении отравляющих веществ в районе города Африн, где Турция проводит операцию против курдских формирований. Как заявил во вторник журналистам в Нью-Йорке генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, эксперты организации в ходе предварительной проверки не обнаружили "заслуживающей доверия" информации о химической атаке, в совершении которой обвинили турецкие войска.

"Были утверждения, которые изучила команда [ОЗХО]. Они [эксперты организации] не нашли никакой заслуживающей доверия информации для проведения расследования", - сказал Узюмджю.

По его словам, в настоящий момент Миссия по установлению фактов (МУФ) ОЗХО проверяет "несколько утверждений, касающихся применения хлора" в качестве оружия в Сирии. "Некоторые из них приписываются сирийскому правительству, другие - вооруженным группам оппозиции. Я не могу сейчас обсуждать подробности", - отметил гендиректор организации.

Он принял участие в закрытом совещании Совета Безопасности ООН по теме химических атак в Сирии. Как заявил Узюмджю, в настоящий момент ОЗХО работаем "по нескольким направлениям" в ближневосточной стране. В частности, организация готовится к уничтожению последних объектов по производству химического оружия, а также на постоянной основе проверяет сообщения об атаках с применением отравляющих веществ.

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