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Комитет по разведке Сената США представил рекомендации по защите выборов от вмешательства

Международная панорама
20 марта, 21:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, марта. /ТАСС

Сенаторы настаивают на введении схемы по управлению рисками и создании специальных инструкций, касающихся кибербезопасности

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ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США во вторник опубликовал проект рекомендаций по защите американской избирательной системы от внешнего вмешательства, призвав усилить координацию усилий местных и федеральных властей.

В документе сказано, что американское правительство "должно дать противникам ясно понять, что атака на избирательную инфраструктуру - это враждебный акт", за которым последует соответствующая реакция. "Федеральные власти, в особенности, Госдепартамент и министерство обороны, должны работать с союзниками и партнерами над введением новых международных норм в киберпространстве", - убеждены в комитете.

Министерству внутренней безопасности, в свою очередь, следует "создать понятные каналы связи между федеральным правительством и должностными лицами штатов, а также на муниципальном уровне". Сенаторы полагают, что местным чиновникам необходимо дать доступ к определенной засекреченной информации. Отдельно они настаивают на введении схемы по управлению рисками и создании специальных инструкций, касающихся кибербезопасности.

"Штаты должны незамедлительно заменить устаревшие и уязвимые системы для голосования. По меньшей мере каждая закупленная машина обязана выдавать избирателям бумажное подтверждение учета их голоса и работать без подключения к беспроводному интернету", - говорится в документе.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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