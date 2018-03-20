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Госдепартамент намекнул на санкции в отношении России "в ближайшие недели или месяцы"

Международная панорама
20 марта, 22:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, марта. /ТАСС

В Госдепе при этом подчеркнули, что пока не анонсируют новые ограничения против Москвы

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ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не анонсируют введение санкций в отношении тех или иных государств или лиц, однако рекомендуют обратить внимание на то, что будет происходить между США и Россией в этом контексте в ближайшие недели или месяцы. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Санкции остаются инструментом в наборе средств США и многих других государств, и это то, что мы без сомнений используем. <...> Мы не анонсируем санкции, но следите за тем, что будет происходить в контексте США и России в ближайшие недели и месяцы", - сказала она, говоря о санкционном давлении Вашингтона на Москву.

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