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Порошенко одобрил решение об электронной проверке въезжающих на Украину россиян

Международная панорама
21 марта, 17:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, марта. /ТАСС

С начала 2018 года на Украине ввели биометрический контроль при пересечении границы иностранцами, включая граждан России

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КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым кабинету министров поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран миграционного риска. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, правительству поручено в течение трех месяцев разработать и внести на рассмотрение Рады ряд законопроектов "о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного удостоверения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки".

Кроме того, правительству поручено усовершенствовать политику в сфере "интегрированного управления границами", а также контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Украины.

С 1 января 2018 года на Украине введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, въезжающих на Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.

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