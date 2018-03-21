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Хаменеи: США не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе

Международная панорама
21 марта, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

За годы пребывания в Афганистане американцы не смогли навести в стране порядок, отметил духовный лидер Ирана

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ТАСС, 21 марта. США не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе, о чем свидетельствуют их неудачное присутствие на территории Афганистана. Об этом, как сообщает агентство Fars, заявил в среду в городе Мешхед руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи в своем обращении по случаю Ноуруза, иранского Нового года.

"За все годы пребывания в Афганистане американцам так и не удалось навести порядок в этой республике. Все это говорит о том, что они не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе", - сказал Хаменеи.

Он также добавил, что "при непосредственном участии США была создана террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", которую удалось разгромить "во многом благодаря усилиям Ирана". Хаменеи подчеркнул, что Тегеран в отличие от Вашингтона "всегда действует в интересах стран и народов региона, опираясь на их волеизъявление".

США начали военную операцию в Афганистане 7 октября 2001 года. Бывший в то время президентом Джордж Буш - младший обосновал это необходимостью уничтожить группировку "Аль-Каида", боевики которой за месяц до того - 11 сентября - осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тыс. человек.

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