Госдеп пока не знает, получится ли США договориться с Европой о дополнениях к СВПД

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут сказать, смогут ли они договориться с представителями европейских государств о заключении дополнительных соглашений к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, на которых настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в среду директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

По его словам, внешнеполитическое ведомство действует "согласно указаниям президента от 20 января текущего года, в которых он изложил условия, которые должны быть соблюдены для продолжения заморозки санкций". "Мы должны достигнуть соглашения с европейцами, и если мы не сможем, то мы доложим об этом президенту. Если нам это удастся, то мы также доведем это до сведения президента через госсекретаря и помощника по национальной безопасности, и после этого он примет решение относительно того, будем мы [США] соблюдать соглашение, или же прекратим заморозку санкций", - разъяснил дипломат.

В то же самое время Хук пока отказался давать прогнозы по поводу того, увенчаются ли консультации с Европой успехом. "У нас состоялись конструктивные переговоры с европейцами по поводу дополнительных соглашений, однако я не могу предсказать, сможем ли мы достичь договоренности", - сказал он.

Ранее глава государства распорядился провести переговоры с европейскими союзниками о возможности внесения изменений в СВПД, в противном случае он пригрозил выходом США из этого соглашения. Вашингтон, в частности, предлагает продлить действие ограничений в ядерной сфере в отношении Ирана после выполнения СВПД.

СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году, а в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.