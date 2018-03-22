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Бывший сотрудник Cambridge Analytica даст показания в парламентах США и Великобритании

Международная панорама
22 марта, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее The New York Times сообщила, что компании удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений

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ТАСС, 22 марта. Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли даст показания в парламентских комитетах США и Великобритании относительно использования личных данных пользователей Facebook в политических целях. Об этом в четверг он сообщил в Twitter.

"Принимаю приглашение дать свидетельские показания в спецкомитете по разведке Палаты представителей и юридическом комитете Сената, а также в комитете по цифровым технологиям, культуре и спорту в Палате общин Великобритании, - говорится в его сообщении. - Настало время для того, чтобы наши демократические институты взяли все под свой контроль".

Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Несколько американских сенаторов выступили с требованием провести слушания в Конгрессе США с участием Марка Цукерберга. Законодатели хотят задать ему вопросы касательно сбора данных о пользователях и связях с британской компанией. Расследованием данного скандала также занялись генпрокуратуры нескольких штатов. Глава Facebook Цукерберг заявил, что готов выступить в Конгрессе США.

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