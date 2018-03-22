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СМИ: Катар опубликовал собственный черный список террористов и экстремистских групп

Международная панорама
22 марта, 11:20 UTC+3 КАИР КАИР 22, марта. /ТАСС

Уточняется, что в черный список вошли 19 экстремистов и восемь структур

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КАИР, 22 марта. /ТАСС/. Катар впервые создал собственный черный список террористов и экстремистских структур, действующих в регионе. Перечень группировок и отдельных экстремистов, как сообщил телеканал Al Sumaria, в четверг был опубликовал катарским национальным комитетом по борьбе с террором при министерстве внутренних дел эмирата.

В черный список, созданный Дохой, вошли 19 экстремистов и восемь структур, в частности йеменская ассоциация "Аль-Ихсан", действующая в крупнейшей провинции Йемена Хадрамаут, и ячейка террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на Синайском полуострове - "Вилайет Сина"), а также шесть катарских экстремистских групп. В него также включены 11 катарцев, по два подданных Саудовской Аравии и Иордании и четверо египтян.

12 июля прошлого года Доха и Вашингтон подписали протокол о взаимопонимании по вопросам борьбы с терроризмом, а в конце октября Катар принял общий черный список, сформированный в рамках международного Центра по противодействию финансированию террористических организаций, в который входят США и страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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Борьба с "Исламским государством"
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США Катар Йемен Египет Иордания Саудовская Аравия
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