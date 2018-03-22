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СМИ: Китай впервые показал беспилотный танк

Международная панорама
22 марта, 11:42 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Речь идет об усовершенствовании средних танков типа 59, созданных на основе советского Т-50

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 марта. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай впервые представил свой беспилотный танк, который может оснащаться искусственным интеллектом. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.

Кадры с испытаниями дистанционно управляемой бронемашины были показаны по государственному телевидению. Речь идет об усовершенствовании средних танков типа 59 (заводское обозначение - WZ-120), которые созданы на основе советского Т-50. Они массово выпускались в Китае с конца 50-х и по середину 80-х годов прошлого века. Многие их образцы до сих пор находятся в исправном техническом состоянии.

"Большое количество старых танков типа 59 могут быть переделаны в беспилотные машины, если их оснастить искусственным интеллектом", - считает главный редактор специализированного журнала о бронетехнике Tank and Armoured Vehicle Лю Циншань.

Концепцию беспилотных танков в будущем предполагается перенести на более современные платформы, на основе обмена информацией, получаемой со спутников, самолетов и подводных лодок.

В настоящее время страна осуществляет реформу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с целью ее масштабной модернизации. Эта программа предполагает, в частности, создание малозаметных для радаров новейших боевых самолетов, развитие авианесущего флота при сокращении численного состава военнослужащих на 300 тыс. человек. Несмотря на это, НОАК останется крупнейшей в мире армией, насчитывающей в своих рядах 2 млн солдат и офицеров.

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