Британский посол назвал дезинформацией данные с брифинга МИД РФ по делу Скрипаля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу назвал дезинформацией данные, изложенные российской стороной на брифинге МИД РФ по делу Скрипаля.

"Российская версия событий была представлена вчера в ходе двухчасового марафона личных оскорблений, лжи и дезинформации, - сказал Бристоу в четверг на специальном брифинге в диппредставительстве Великобритании в Москве, куда, по данным британской стороны, были приглашены более 80 дипломатов. Его высказывания приводятся в Twitter посольства. "Сегодня я хочу изложить факты, касающиеся действий Соединенного Королевства, и заверить вас, что я и моя команда будут продолжать играть активную роль в Москве и по всей России", - добавил дипломат.

HMA Bristow: Yesterday the Russian version of events was presented in a 2 hour marathon of personal insults, lies & disinformation. Today I want to set out the facts on UK actions & re-assure you that myself & my team will continue to play an active role in Moscow & across Russia — UKinRussia (@ukinrussia) 22 March 2018

Бристоу вновь озвучил версию британской стороны о якобы имеющей место причастности РФ к отравлению 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "Мы пришли к выводу, что, весьма вероятно, Россия ответственна за покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипаль", - сказал он.

HMA Bristow: we have concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the attempted murder of Sergei and Yulia Skripal — UKinRussia (@ukinrussia) 22 March 2018

В среду МИД РФ пригласил всех аккредитованных в Москве иностранных послов, чтобы разъяснить позицию России по ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ в Солсбери. Выступивший на встрече глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил о полной непричастности России к инциденту и обвинил Лондон в том, что он отказывается сотрудничать по этому делу и в нарушение международных норм не отвечает на запросы Москвы.

Ермаков предположил, что нападение на Скрипалей - "это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра". По его словам, Москва ожидает от Лондона и Организации по запрещению химического оружия официального детального доклада по этому делу.

По версии британских властей, Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.