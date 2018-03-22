Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британский посол назвал дезинформацией данные с брифинга МИД РФ по делу Скрипаля

Международная панорама
22 марта, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Лори Бристоу вновь озвучил версию британской стороны о якобы имеющей место причастности РФ к отравлению в Солсбери

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу назвал дезинформацией данные, изложенные российской стороной на брифинге МИД РФ по делу Скрипаля.

"Российская версия событий была представлена вчера в ходе двухчасового марафона личных оскорблений, лжи и дезинформации, - сказал Бристоу в четверг на специальном брифинге в диппредставительстве Великобритании в Москве, куда, по данным британской стороны, были приглашены более 80 дипломатов. Его высказывания приводятся в Twitter посольства. "Сегодня я хочу изложить факты, касающиеся действий Соединенного Королевства, и заверить вас, что я и моя команда будут продолжать играть активную роль в Москве и по всей России", - добавил дипломат.

Бристоу вновь озвучил версию британской стороны о якобы имеющей место причастности РФ к отравлению 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "Мы пришли к выводу, что, весьма вероятно, Россия ответственна за покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипаль", - сказал он.

В среду МИД РФ пригласил всех аккредитованных в Москве иностранных послов, чтобы разъяснить позицию России по ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ в Солсбери. Выступивший на встрече глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил о полной непричастности России к инциденту и обвинил Лондон в том, что он отказывается сотрудничать по этому делу и в нарушение международных норм не отвечает на запросы Москвы.

Ермаков предположил, что нападение на Скрипалей - "это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра". По его словам, Москва ожидает от Лондона и Организации по запрещению химического оружия официального детального доклада по этому делу.

По версии британских властей, Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Савченко задержали в Верховной раде
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
7
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов