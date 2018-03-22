Рада приняла резолюцию с осуждением голосования в Крыму на выборах президента РФ

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины в четверг приняли резолюцию, которая называет противоправным проведение в Крыму голосования на выборах президента России. За соответствующее постановление проголосовали 255 депутатов.

Целью постановления, как обозначено в его пояснительной записке, стало выражение позиции депутатов в связи с "незаконной попыткой оккупационной российской администрации организовать в рамках выборов президента России" голосование на полуострове. "Поручить председателю Верховной рады Украины безотлагательно довести текст заявления до сведения парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций", - говорится в документе. На этом фоне депутаты призвали ужесточить санкции против России.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Согласно предварительным данным, победил Владимир Путин, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.

Вместе с тем украинские силовики, а также представители радикальных организаций в день голосования не допустили граждан РФ на избирательные участки, расположенные в российских дипломатических представительствах на Украине (в Киеве, Одессе, Харькове и Львове). Президент Украины Петр Порошенко в понедельник назвал фальсификацией обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму.

Ранее в Совете Федерации, предполагая подобную реакцию Киева, обращали внимание зарубежных политиков, что власти Украины "в угоду своим гипертрофированным политическим амбициям" пытаются поставить под сомнение легитимность выборов президента РФ на территории субъектов России - Республики Крым и Севастополя. В постановлении Совфеда указано, что соответствующее заявление сенаторов будет направлено президенту РФ, в правительство России, в ООН, структуры ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент, а также в ряд парламентов европейских стран.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России и считает его оккупированным.