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Захарченко: в ДНР подготовили жесткий ответ на закон о реинтеграции Донбасса

Международная панорама
22 марта, 16:59 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 22, марта. /ТАСС

Глава провозглашенной республики отметил, что Донецк готов принять военные, экономические и политические меры

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ДОНЕЦК, 22 марта. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) проработала жесткие ответные меры на закон о реинтеграции Донбасса: они коснутся как политической, так и экономической сферы. Об этом заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

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"Закон [о реинтеграции] принят, и он работает на уничтожение ДНР и ЛНР. Он развязывает руки и [президенту Петру] Порошенко, и военным, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Ничего у них не получится. Ко всем действиям мы готовы. Ответим жестко и в военной, и в экономической, и политической сферах".

В конце февраля Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

Законом также предусмотрена замена АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе) на операцию объединенных сил в Донбассе, командующим которой назначен Сергей Наев, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба вооруженных сил.

Все подготовительные процедуры, связанные с выполнением закона, Порошенко поручил завершить к 1 апреля.

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