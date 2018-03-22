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Генпрокуратура Украины намерена просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога

Международная панорама
22 марта, 19:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, марта. /ТАСС

Отмечается, что судебное заседание по избранию меры пресечения парламентарию 22 марта не состоится

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КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд избрать меру пресечения для депутата Верховной рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокуратура будет просить ареста, поскольку статьи, которые инкриминируют Савченко, не предусматривают другой меры пресечения", - приводит ее слова агентство Укринформ.

Она добавила, что судебное заседание по избранию меры пресечения парламентарию 22 марта не состоится.

Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке террористических актов в Киеве, сейчас находится в следственном изоляторе Службы безопасности (СБУ). После снятия в Раде депутатской неприкосновенности Савченко в кулуарах парламента вручили подозрение в подготовке терактов и государственного переворота, после чего задержали.

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