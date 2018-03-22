Европарламент может потребовать освобождения Савченко

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Европарламент "может вновь потребовать освобождения Надежды Савченко", на этот раз из украинской тюрьмы. Об этом заявил в четверг глава Европарламента Антонио Таяни, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на саммите ЕС.

"Европарламент всегда выступает за защиту права на свободу самовыражения. Мы намерены разобраться в фактах и, если нужно, потребовать ее освобождения", - заявил Таяни.

Ранее в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за лишение Савченко неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест в связи с подозрением в подготовке госпереворота и терактов. Сразу же после этого она была задержана и препровождена в СБУ, где начался ее допрос.

Практически одновременно Генеральная прокуратура Украины объявила о ходатайстве перед судом об избрании для нее меры пресечения, исключающей возможность освобождения под залог. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поблагодарил спецслужбы за предотвращение массовых терактов и заявил о "разоблачении спецоперации РФ".