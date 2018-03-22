Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Европарламент может потребовать освобождения Савченко

Международная панорама
22 марта, 18:39 дата обновления: 22 марта, 19:03 UTC+3

Подчеркивается, что ЕП всегда выступает за защиту права на свободу самовыражения

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Европарламент "может вновь потребовать освобождения Надежды Савченко", на этот раз из украинской тюрьмы. Об этом заявил в четверг глава Европарламента Антонио Таяни, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на саммите ЕС.

"Европарламент всегда выступает за защиту права на свободу самовыражения. Мы намерены разобраться в фактах и, если нужно, потребовать ее освобождения", - заявил Таяни.

Ранее в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за лишение Савченко неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест в связи с подозрением в подготовке госпереворота и терактов. Сразу же после этого она была задержана и препровождена в СБУ, где начался ее допрос.

Практически одновременно Генеральная прокуратура Украины объявила о ходатайстве перед судом об избрании для нее меры пресечения, исключающей возможность освобождения под залог. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поблагодарил спецслужбы за предотвращение массовых терактов и заявил о "разоблачении спецоперации РФ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Задержание Надежды Савченко
Персоны
Таяни, Антонио Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов