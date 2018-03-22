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СМИ: разведка Норвегии в 2011 году взломала компьютерные сети в РФ и передавала данные США

Международная панорама
22 марта, 20:01 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 22, марта. /ТАСС

Как сообщает NRK, это первый подтвержденный случай сбора норвежской спецслужбой развединформации о России с помощью хакерских методов

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ОСЛО, 22 марта. /ТАСС/. Военная разведывательная служба (ВРС) Норвегии в 2011 году получила доступ к компьютерным сетям в России и делилась оказавшейся в ее распоряжении информацией с Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Как сообщила в четверг NRK, это следует из секретных документов АНБ, которые несколько лет назад были получены экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, и в марте этого года опубликованы сетевым изданием The Intercept.

Как сообщает NRK, это первый подтвержденный случай сбора норвежской спецслужбой развединформации о России с помощью хакерских методов. В датированном апрелем 2013 года документе, о котором идет речь, утверждается, что ВРС проникли в неназванную компьютерную сеть, о чем уведомили АНБ. После этого американское ведомство запросило у норвежцев доступ к получаемой информации и инициировало программу обмена разведданными, касающимися российской политики, природных ресурсов и энергетической сферы. Норвежцы, со своей стороны получали информацию о России, которую аналогичными методами добывала американская разведка. В АНБ, МИД Норвегии и особом комитете норвежского парламента, отвечающем за надзор над спецслужбами, NRK не стали давать комментариев, касающихся методов работы ВРС.

В ранее опубликованных на сайте The Intercept документах АНБ, датированных 2005-2006 годами, говорится также о том, что американское разведведомство совместно с ВРС Норвегии осуществляют программу шпионажа, целями которой являются Военно-морской флот России, МЧС РФ и российские спутники. АНБ также в с начала 2000-х годов помогала ВРС Норвегии развернуть под Осло станцию перехвата информации со спутников связи. С 2013 до 2018 год в модернизацию оборудования ВРС было вложено свыше $100 млн.

Ранее NRK также сообщала о том, что ВРС Норвегии в реальном времени передает в США данные с РЛС "Глобус-2", которая формально находится в собственности Соединенных штатов, расположена на норвежском острове Вардё всего в 40 с небольшим километрах от российского берега и официально собирает сведения о космическом пространстве.

NRK также несколько раз сообщала о том, что ВРС может нарушать национальные законы, собирая информацию о телефонных разговорах и электронном общении норвежцев. При этом глава разведслужбы генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде утверждает, что ведомство действует строго в рамках правового поля.

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