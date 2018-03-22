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Мэй, Меркель и Макрон подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению в Солсбери

Международная панорама
22 марта, 23:57 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, марта. /ТАСС

Лидеры согласились с важностью передачи решительного европейского послания в ответ на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни

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ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Лидеры Великобритании, Германии и Франции подтвердили в четверг, что нет более убедительного объяснения инциденту в Солсбери, чем причастность к нему России. Об этом говорится в заявлении представителя британского премьер-министра Терезы Мэй, распространенном по итогам ее встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Великобритания, Германия и Франция вновь подтвердили, что нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность [за инцидент в Солсбери] несет российское государство. Лидеры согласились с важностью передачи решительного европейского послания в ответ на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни", - отмечается в поступившем в ТАСС коммюнике.

Мэй вновь проинформировала, что, согласно версии британских экспертов из военной лаборатории в Порт-Дауне близ Солсбери, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены произведенным в России веществом.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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