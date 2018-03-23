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Sky: ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников на юге Франции

Международная панорама
23 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил в пятницу заложников в супермаркете в городе Треб

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ТАСС, 23 марта. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за инцидент с захватом заложников на юге Франции. Об этом информирует спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил в пятницу заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. К месту происшествия переброшены значительные силы полиции, идет подготовка к операции по освобождению захваченных людей.

Сам боевик, как сообщило информационное агентство France-Presse, уже заявил о своей приверженности ИГ.

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Темы
Захват заложников на юге Франции Борьба с "Исламским государством"
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