Sky: ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников на юге Франции

ТАСС, 23 марта. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за инцидент с захватом заложников на юге Франции. Об этом информирует спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил в пятницу заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. К месту происшествия переброшены значительные силы полиции, идет подготовка к операции по освобождению захваченных людей.

Сам боевик, как сообщило информационное агентство France-Presse, уже заявил о своей приверженности ИГ.