Посол Великобритании отказался от приглашения МИД РФ посетить матч России с Бразилией

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу отказался от приглашения МИД РФ посетить футбольный матч России с Бразилией в "Лужниках". Это подтвердили ТАСС в британском посольстве.

"Посла на матче не будет, - сказал собеседник агентства. - От диппредставительства никого не будет".

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что послы всех стран-участниц чемпионата мира по футболу приглашены в "Лужники" на товарищеский матч между сборными России и Бразилии.

По данным ТАСС, партнеры Великобритании, прежде всего Франция, не стали поддерживать бойкот мероприятия. Так, во французском посольстве сообщили, что от имени посла за игрой будет наблюдать первый советник диппредставительства.

Товарищеская встреча между командами России и Бразилии проходит в пятницу на стадионе "Лужники" в Москве. Бразильская команда первой в отборочном цикле завоевала путевку на чемпионат мира, она считается одним из главных фаворитов предстоящего летом в РФ мирового первенства.

В чемпионате мира по футболу-2018 принимают участие Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания, Австралия, Перу.