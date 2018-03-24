Эрдоган: Турция готова к проведению новых операций в приграничных районах Сирии

АНКАРА, 24 марта. /ТАСС/. Турция готова к проведению новых военных операций против террористических группировок в приграничных районах Сирии. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в субботу во время выступления в провинции Самсун президент Турции Тайип Эрдоган.

"Недопустимы призывы к ограничению антитеррористических операций сирийскими районами, которые расположены в Сирии к западу от реки Евфрат. Для Турции не имеет значения, где орудуют террористы, мы готовы сделать все для их уничтожения", - отметил он.

Эрдоган также утверждает, что "население различных сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции". Кроме того, турецкий лидер указал на то, что "именно Запад проявлял себя в качестве захватчика". "Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию", - добавил президент.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.