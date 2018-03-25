Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: ВС Турции в ближайшие дни установят контроль над городом Телль-Рифат в Сирии

Международная панорама
25 марта, 17:52 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, марта. /ТАСС

По словам президента Турции, "таким образом будут достигнуты цели операции "Оливковая ветвь" в Африне

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в ближайшее время установят контроль над сирийским городом Телль-Рифат. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"В ближайшие дни будет установлен контроль над городом Телль-Рифат, таким образом будут достигнуты цели операции "Оливковая ветвь", - сказал турецкий лидер.

В субботу Эрдоган сообщил, что Анкара готова к проведению новых военных операций в Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК допрашивает арендаторов и собственников помещений горящего ТЦ в Кемерове
2
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
3
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
4
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Число погибших в ТЦ в Кемерове возросло до пяти человек
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама