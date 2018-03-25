Эрдоган: ВС Турции в ближайшие дни установят контроль над городом Телль-Рифат в Сирии

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в ближайшее время установят контроль над сирийским городом Телль-Рифат. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"В ближайшие дни будет установлен контроль над городом Телль-Рифат, таким образом будут достигнуты цели операции "Оливковая ветвь", - сказал турецкий лидер.

В субботу Эрдоган сообщил, что Анкара готова к проведению новых военных операций в Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.