Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эмир Катара на переговорах с Путиным отметил роль РФ в решении проблем арабского мира

Международная панорама
26 марта, 18:06 UTC+3

Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что у России исторические отношения с арабскими странами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент РФ Владимир Путин

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отметил весомую роль России в решении проблем арабского мира и предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ряд вопросов этой тематики.

"Мы рассчитываем на наших российских друзей, с которыми мы сотрудничаем, зная, что Россия играет значительную роль в том, что касается решения проблем арабского мира, у вас исторические отношения со странами арабского мира. И мы отмечаем ту роль, которую вы играете с тем, чтобы помогать решать проблемы некоторых наших стран. Сегодня рассчитываем обсудить с вами ряд вопросов этой тематики", - сказал эмир на переговорах в Кремле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
Страны
Катар Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
2
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
3
США высылают из страны 60 российских дипломатов
4
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
5
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
6
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама