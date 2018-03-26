Эмир Катара на переговорах с Путиным отметил роль РФ в решении проблем арабского мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отметил весомую роль России в решении проблем арабского мира и предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ряд вопросов этой тематики.

"Мы рассчитываем на наших российских друзей, с которыми мы сотрудничаем, зная, что Россия играет значительную роль в том, что касается решения проблем арабского мира, у вас исторические отношения со странами арабского мира. И мы отмечаем ту роль, которую вы играете с тем, чтобы помогать решать проблемы некоторых наших стран. Сегодня рассчитываем обсудить с вами ряд вопросов этой тематики", - сказал эмир на переговорах в Кремле.