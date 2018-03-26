Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

ТАСС, 26 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Информацию о деталях визита агентство не приводит.

Вместе с тем ранее агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что неназванный представитель КНДР, вероятно высокопоставленный член руководства страны, находится с визитом в столице Китая, куда он прибыл в понедельник на поезде. Именно это средство передвижения предпочитал использовать отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором неоднократно посещал Китай.

СМИ КНДР не распространяли никакой информации о проходящем визите.

По данным источников Kyodo, главная цель этой поездки - улучшение отношений с КНР, поскольку в последнее время они охладели на фоне усиления санкций со стороны Пекина из-за развития северокорейской ракетно-ядерной программы. Китайская сторона значительно усилила санкции и сократила масштаб торговых отношений с КНДР в соответствии с требованиями Совбеза ООН.