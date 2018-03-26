СМИ: президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза из-за событий в Косове

БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с событиями в Косове. Об этом сообщило в понедельник агентство TANJUG.

Ожидается, что заседание состоится в 19:30 (20:30 мск). Причиной созыва заседания стали события в Косове, где спецназ непризнанной республики задержал главу канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича. Сотрудники косовского спецподразделения при задержании Джурича использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Задержание произошло, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить политика, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По сообщению телеканала, в настоящий момент в Косовска-Митровице звучат сирены, созывая граждан по сигналу тревоги. Возможны столкновения мирного сербского населения с косовской полицией.

Как сообщило национальное телевидение страны, в ходе операции по задержанию Джурича ранен репортер сербского национального телевидения РТС Владимир Джурич.

Ранее сегодня силы безопасности непризнанного Косова запретили въезд на территорию автономного сербского края министру обороны Александару Вулину, министру культуры и средств массовой информации Владану Вукосавлевичу, главе канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Марко Джуричу, главе президентской администрации Николе Селаковичу и другим представителям сербской власти. Марко Джурич и Никола Селакович прибыли в центр северного сербского анклава вопреки запрету.

Перед этим глава МИД самопровозглашенного Косова Беджет Пацоли выступил с предупреждением, что любой, кто пройдет контрольный пост Яринье (граница Сербии и автономного края Косово и Метохия) без разрешения, будет арестован. Как сообщили ранее представители МИД Косова, въезд сербским официальным лицам запрещен "в связи с их заявлениями, которые вызывают напряженность".