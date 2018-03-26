Посол США: объявление о высылке дипломатов РФ не перенесли из-за сложностей координации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. США и страны Европы не стали переносить объявление о высылке российских дипломатов из-за трагедии в Кемерове, поскольку подобные совместные акции всегда сложно скоординировать. Об этом в понедельник ТАСС заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

"Это решение (о высылке дипломатов - прим. ТАСС) было принято не только США, но и десятком других стран. Мы пришли к общему мнению, что такой ответ уместен, - сказал он. - Время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников".

Дипломат отметил, что факт объявления о подобных мерах одновременно таким количеством стран, по его мнению, "говорит о чем-то экстраординарном". "За всю свою жизнь я не видел столь четко скоординированного и комплексного ответа на подобный инцидент", - добавил он.

При этом Хантсман выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. "Позвольте мне выразить очень глубокие и искренние соболезнования семьям, чьи дети и близкие погибли в этой страшной трагедии в торговом центре в Сибири, - сказал он. - Мое сердце обливается кровью каждый раз, когда я слышу новые цифры о количестве жертв пожара. Мне очень важно, чтобы это прозвучало, это важнее всего, на самом деле".

Высылка дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.