Австралия приняла решение выслать двух российских дипломатов

СИДНЕЙ, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии приняло решение выслать двух российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении премьер-министра страны Малколма Тернбулла и главы МИД Джули Бишоп.

"Австралия сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности", - отмечается в документе. В нем также уточняется, что "два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение ближайших семи дней".

Также сообщается, что Новая Зеландия не намерена высылать российских дипломатов. Об этом во вторник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Беседуя во вторник с журналистами, Ардерн объяснила принятое решение тем, что никто из работающих в ее стране российских дипломатов не являются скрытыми сотрудниками спецслужб. "Мы провели проверку, в Новой Зеландии таких нет, если бы они были, то мы бы их выслали", - пояснила премьер-министр.

В понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В нем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию.