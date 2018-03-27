Источник: власти Китая подвергли цензуре сообщения в интернете о КНДР и Ким Чен Ыне

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Власти Китая подвергли цензуре все упоминания о КНДР и Ким Чен Ыне в китайском сегменте интернета и социальных сетях на фоне информации о возможном необъявленном визите представителя Пхеньяна в китайскую столицу. Как сообщил ТАСС во вторник в конфиденциальной беседе сотрудник одного из крупнейших государственных СМИ, эта тема сейчас находится "под особым контролем".

"Сообщениям по КНДР в свете последних событий уделяется повышенное внимание, они находятся под особым контролем", - сказал собеседник агентства. "Сообщения о КНДР сейчас, скажем так, не приветствуются. По всей видимости, так будет до особого распоряжения", - поделился он.

При запросе "Ким Чен Ын" наиболее популярный китайский поисковик Baidu выдает всего три статьи, которые были опубликованы за минувшие сутки. Однако в этих материалах лидер КНДР упоминается лишь в контексте возможных переговоров с США и Республикой Корея. Некоторые китайские СМИ, первоначально сообщившие о возможном визите делегации из Пхеньяна в Пекин, к вечеру понедельника уже удалили материалы со своих сайтов.

В то же время при запросе "Северная Корея", "Пекин", "визит" поисковик выдает сообщения преимущественно гонконгских и тайваньских ресурсов, а также зарубежных китайскоязычных СМИ. Ведущие государственные и частные издания по-прежнему молчат о прибытии правительственного поезда из КНДР и возможном визите официальной делегации. Посольство КНДР в Китае, как смог убедиться корреспондент ТАСС, на звонки не отвечает.

В социальных сетях распространяются видеокадры перемещений по Пекину кортежа из дипломатических машин КНДР в сопровождении десятков полицейских на мотоциклах. Предполагается, что на время своего пребывания в Китае делегация Пхеньяна могла быть размещена на территории государственной резиденции Дяоюйтай к западу от центра города.

Визит делегации из КНДР в Пекин является одним из наиболее ожидаемых среди иностранных дипломатов и журналистов на фоне потепления отношений между Пхеньяном и Сеулом. Повышенных мер безопасности в китайской столице не наблюдается.

Информация о визите

В понедельник японские СМИ сообщили, что неназванный представитель КНДР находится с визитом в столице Китая, куда прибыл на поезде. В воскресенье, согласно их данным, состав пересек границу по мосту китайско-корейской дружбы в городе Даньдун (провинция Ляонин). Как пишет агентство Kyodo, отели, расположенные рядом с этим местом, заранее приостановили бронирование номеров, окна которых выходят в сторону КНДР. Телеканал NHK также показал фотографию зеленого поезда с желтой полосой чуть ниже оконной линии, которую сделал один из жителей столицы Китая и выложил в социальные сети.

Как проинформировало в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники, на этот раз в Китай прибыл с визитом именно лидер КНДР Ким Чен Ын.

Позже во вторник сеульская газета Hankook Ilbo, а также ряд других южнокорейских СМИ сообщили о том, что в Пекин на спецпоезде с необъявленным визитом могла приехать младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. По их мнению, Ким Ё Чжон как доверенное лицо своего брата должна разъяснить руководству КНР последние сдвиги в политике Пхеньяна, включая подготовку к встречам лидера КНДР с президентами Республики Корея и США Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом.

Сестра Ким Чен Ына в последнее время активно вовлечена в дипломатию: в составе делегации КНДР она приняла участие в открытии Олимпиады в Пхёнчхане и встретилась с Мун Чжэ Ином, передав ему личное послание от своего брата с приглашением организовать контакты на высшем уровне. Ким Ё Чжон затем участвовала в переговорах в Пхеньяне с южнокорейскими представителями. Ким Чен Ын во время этой беседы выразил намерение начать переговоры с США о денуклеаризации и проявил стремление к встрече с Трампом.