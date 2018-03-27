В Ташкенте открылась международная конференция по Афганистану

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" началась во вторник в Ташкенте. Мероприятие открыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Открывшаяся конференция является логическим продолжением усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане. Уверен, мы сможем конструктивно обсудить и выработать совместную позицию по ситуации в этой многострадальной стране", - сказал Мирзиёев.

В понедельник завершились консультации на уровне глав делегаций стран и международных организаций, принимающих участие в конференции, прошло заседание в формате "Центральная Азия - Евросоюз" с участием верховного представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Федерики Могерини, согласован проект итоговой Ташкентской декларации, которая, как ожидается, будет принята по итогам форума.

По данным организаторов, в конференции, созваной по инициативе президента Шавката Мирзиёева, принимают участие представители более 20 стран и международных организаций. Делегацию России на форуме возглавляет глава МИД Сергей Лавров.