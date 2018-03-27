Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ташкенте открылась международная конференция по Афганистану

Международная панорама
27 марта, 8:34 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 27, марта. /ТАСС

Российскую делегацию на форуме возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" началась во вторник в Ташкенте. Мероприятие открыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Открывшаяся конференция является логическим продолжением усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане. Уверен, мы сможем конструктивно обсудить и выработать совместную позицию по ситуации в этой многострадальной стране", - сказал Мирзиёев.

В понедельник завершились консультации на уровне глав делегаций стран и международных организаций, принимающих участие в конференции, прошло заседание в формате "Центральная Азия - Евросоюз" с участием верховного представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Федерики Могерини, согласован проект итоговой Ташкентской декларации, которая, как ожидается, будет принята по итогам форума.

По данным организаторов, в конференции, созваной по инициативе президента Шавката Мирзиёева, принимают участие представители более 20 стран и международных организаций. Делегацию России на форуме возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Мирзиёев, Шавкат Миромонович
Страны
Россия Афганистан Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
2
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама