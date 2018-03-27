Евросоюз готов исключить из санкционного списка талибов, поддержавших мирный процесс

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. ЕС готов "исключить из своего санкционного списка членов движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС), которые поддержат мирный процесс". Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"ЕС активно вовлечен в процесс диалога и обеспечения перемирия между бывшими противниками в Афганистане. Мы готовы поддержать предложения президента Афганистана по мирному соглашению. Мы можем предоставить помощь на дипломатическом уровне, исключив из европейского санкционного списка лиц, поддержавших мирный процесс", - заявила она.

По ее словам, ЕС также готов оказывать еще большую поддержку афганскому гражданскому обществу, способствовать развитию правосудия. "Мы также можем работать с людьми, сложившими оружие, и поддержать их семьи, чтобы они могли найти свое место в гражданской жизни", - отметила Могерини.

"Движение "Талибан" должно принять свое решение, и проявить смелость, чтобы воспользоваться предложением мира, который невозможен без достижения согласия внутри афганского народа. Это беспрецедентная возможность", - сказала Могерини.

В конце февраля на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс" президент Афганистана выступил за мирный диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать "Талибан" легитимной политической силой и открыть официальное представительство движения в Кабуле.

Москва неоднократно заявляла о необходимости запуска прямого диалога между Кабулом и талибами и выражала готовность предоставить для этого площадку. Для содействия межафганским переговорам и выработке единого регионального подхода к урегулированию в республике Россия инициировала создание московского формата консультаций. В последней такой встрече, которая состоялась в апреле 2017 года, приняли участие представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркмении. В октябре на более высоком уровне возобновила свою работу Контактная группа Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - Афганистан, деятельность которой была приостановлена в 2009 году.