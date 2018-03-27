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Турция не начнет военную операцию в Ираке без одобрения местных властей

Международная панорама
27 марта, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что его страна уважает суверенитет Ирака

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ТАСС, 27 марта. Анкара не намерена проводить военную операцию на севере Ирака в регионе Синджар без полного согласования с Багдадом. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора со своим иракским коллегой Хейдаром аль-Абади. Итоговое коммюнике по результатам переговоров было размещено во вторник на официальном сайте иракского премьера.

"Мы не будем проводить никаких операций без одобрения иракского правительства. Турция уважает суверенитет Ирака и не будет предпринимать никаких действий, которые могли бы его нарушить", - сказал турецкий премьер. Йылдырым также подтвердил, что в настоящее время между иракскими и турецкими властями нет соглашения о проведении военных операций на территории Ирака.

В свою очередь Хейдар аль-Абади отметил, что "правительственные войска полностью овладели всей территорией республики и способны сами противостоять местным боевикам". "Мы выступаем против того, чтобы Турция переходила границы своих полномочий", - заявил иракский премьер.

19 марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна в случае необходимости "может однажды ночью без предупреждения войти в Синджар (северная провинция Найнава - прим. ТАСС) и очистить его от РПК". Минобороны Ирака в свою очередь пообещало ответить на любую военную интервенцию и отметило, что подобные действия будут считаться "посягательством на суверенитет Ирака, его режим, конституцию и территорию". В понедельник формирования иракских войск прибыли и заняли позиции в регионе Синджар.

В августе 2014 года боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) захватили Синджар. Тогда местные езиды (курдская этноконфессиональная группа) подверглись массовым репрессиям. К концу 2015 года город удалось освободить при участии бойцов РПК.

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Йылдырым, Бинали Абади, Хейдар, аль-
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