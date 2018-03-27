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СМИ: армия США к 2028 году будет готова к ведению любой войны

Международная панорама
27 марта, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Министр армии США Марк Эспер заявил, что для достижения этой цели уже вносятся серьезные изменения в доктрину Сухопутных войск

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ТАСС, 27 марта. Сухопутные войска США к 2028 году будут полностью готовы к ведению любой войны и к достижению решительной победы в любом вооруженном конфликте. Об этом со ссылкой на заявление министра армии США (сухопутные войска) Марка Эспера сообщила в понедельник газета Defense News.

Выступая в тот же день в Хантсвилле (штат Алабама) на организованном Ассоциацией Армии США симпозиуме, Эспер подчеркнул, что через десять лет американские Сухопутные войска достигнут таких готовности и оснащения, что им будет фактически гарантирована победа над любым противником "в любое время и в любом месте". При этом, сказал он, они смогут одновременно сдерживать других противников и сохранять возможности для ведения иррегулярных военных действий.

"Армия сможет добиться этого [такой степени готовности] благодаря применению современных наземных пилотируемых и беспилотных боевых транспортных средств, самолетов, технических систем и вооружений в комбинации с надежными общевойсковыми формированиями и тактикой, основанной на новейшей доктрине ведения боевых действий и [наличии] у замечательных командиров и солдат не имеющих себе равных поражающих возможностей", - приводит газета речь министра, представленную изданием в качестве его первого значительного выступления со времени утверждения на этот пост, в ноябре 2017 года.

Эспер отметил, что для достижения обозначенной цели уже вносятся серьезные изменения в доктрину, организацию, обучение и комплектование Сухопутных войск. Он сообщил, что концепция "многодоменного сражения" (Multi-Domain Battle) "станет полностью сформированной доктриной, встроенной в каждый эшелон и распространенной во всех наших школах и курсах профессиональной подготовки". Для этого, добавил министр, потребуется внесение изменений в структуру Сухопутных войск "для обеспечения гарантии того, чтобы наши тактические формирования располагали достаточными возможностями в осуществлении продвижения и маневра, ведении огня, обеспечении защиты, устойчивости и возможностей и сбора разведданных".

"Через десять лет наши подразделения должны быть более надежными, маневренными и смертоносными, - цитирует издание словам министра. - Через десять лет они должны обладать превосходством во всех боевых операционных системах".

По оценкам Эспера, к 2028 году армии потребуются 500 тыс. солдат и офицеров, соответственно должна будет возрасти и численность армейского резерва и Национальной гвардии. Подготовка же тех и других, указал он, "должна стать серьезной, реалистичной и динамичной", а учения - проводиться чаще "для гарантии готовности армии к 2028 году к сражениям будущего". "Более активное использование автономных систем, робототехники и искусственного интеллекта обеспечит нашим подразделениям большую смертоносную мощь, наши солдаты станут менее уязвимыми, а армия - гораздо более эффективной", - резюмировал министр.

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