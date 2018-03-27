В Европарламент внесут резолюцию о мониторинге расследования убийств на "майдане"

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. В Европарламент будет внесена резолюция с требованием мониторинга затянувшегося на Украине расследования убийств во время событий на "майдане" в феврале 2014 года. Об этом сообщила адвокат Ольга Просанюк, которая участвует в судебных процессах против бывшего президента страны Виктора Януковича.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Вместе со своим коллегой Александром Горошинским она принимала участие в слушаниях на тему расследования расстрелов на Евромайдане, которые прошли 22 марта в главном здании Европарламента в Брюсселе. На них были также приглашены депутаты Европарламента, журналисты, родственники погибших, представители неправительственных организаций из Бельгии и Польши, адвокаты. Собравшимся были продемонстрированы два документальных фильма-расследования - израильской журналистки Анны Стефан и итальянского репортера Джиана Микалессина, которые представляют альтернативную версию касательно роли снайперов в расстрелах на "майдане". Анна Стефан также приняла участие в этой встрече.

По словам Просянюк, которые приводит агентство УНН, на слушаниях "активно обсуждался вопрос о давлении на Украине на суды и адвокатов, особенно в резонансных делах". В свою очередь адвокат Александр Горошинский сообщил, что "депутаты и правозащитные организации пришли к единому мнению, что дело о событиях на "майдане" расследуется необъективно и односторонне с нарушением норм Конвенции по правам человека".

"У европейцев вызывает шок бездействие следственных органов при наличии доказательств применения оружия против и митингующих, и силовиков со стороны гостиницы "Украина", консерватории и других зданий, которые находились под контролем активистов "евромайдана", - отметил он. Горошинский также сообщил, что евродепутатам были переданы фото- и видеоматериалы, показания ряда свидетелей и потерпевших, которые подтверждают версию адвокатов о роли снайперов в событиях февраля 2014 года.

О документальных фильмах

В ноябре 2017 года итальянский Canale 5 показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Автор встретился с тремя гражданами Грузии Кобой Нергадзе, Александром Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, утверждающими, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников "евромайдана", и сотрудников спецназа "Беркут".

Уже в конце февраля 2018 года в эфире израильского телеканала ILand был показан документальный фильм Анны Стефан под названием "Площадь разбитых надежд", авторы которого также утверждают, что среди организаторов этой провокации могли быть некоторые тогдашние лидеры украинской оппозиции.

Из-за столкновений в центре украинской столицы зимой 2014 года погибли сто человек, в том числе 19 силовиков. Пришедшие на волне протестов к власти представители оппозиции обвинили во всем президента Виктора Януковича. Против него и руководителей спецподразделения "Беркут" были начаты уголовные дела. Защита настаивает на допросе в рамках этих дел найденных грузинских снайперов, но судебные инстанции блокируют этот процесс. По словам самого Горошинского, "власти опасаются показаний, в которых прозвучат фамилии организаторов расстрелов".