СМИ: турецкие войска и сирийская оппозиция начали штурм города Телль-Рифаат

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и отряды "Сирийской свободной армии" (ССА) начали наступление на город Телль-Рифаат в рамках операции "Оливковая ветвь".

Об этом во вторник сообщает телеканал Haber Turk.

Штурм города начался некоторое время назад, и целью военных является полный контроль над этим населенным пунктом. Он имеет стратегическое значение для Турции, поскольку расположен на трассе, соединяющей турецкий приграничный город Килис с Алеппо, и является важным перевалочным пунктом на пути к Манбиджу. Также считается, что туда из Африна отошла значительная часть бойцов курдских "Сил народной самообороны" (СНС).

Агентство Ihlas в свою очередь сообщает о том, что в штурме участвует до 10 тыс. солдат ВС Турции и ССА. На начальном этапе идет подавление огневых точек СНС, оборудованных на подступах к Телль-Рифаату. Считается, что в городе может находиться до 500 вооруженных членов СНС.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что "Оливковая ветвь "продолжится далее до нейтрализации [террористического] коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы", то есть через значительную часть севера Сирии. Телль-Рифаат он также упомянул как одну их основных целей операции.