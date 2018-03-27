Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: турецкие войска и сирийская оппозиция начали штурм города Телль-Рифаат

Международная панорама
27 марта, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Считается, что в этот город из Африна отошла часть бойцов курдских "Сил народной самообороны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и отряды "Сирийской свободной армии" (ССА) начали наступление на город Телль-Рифаат в рамках операции "Оливковая ветвь".

Об этом во вторник сообщает телеканал Haber Turk.

Штурм города начался некоторое время назад, и целью военных является полный контроль над этим населенным пунктом. Он имеет стратегическое значение для Турции, поскольку расположен на трассе, соединяющей турецкий приграничный город Килис с Алеппо, и является важным перевалочным пунктом на пути к Манбиджу. Также считается, что туда из Африна отошла значительная часть бойцов курдских "Сил народной самообороны" (СНС).

Агентство Ihlas в свою очередь сообщает о том, что в штурме участвует до 10 тыс. солдат ВС Турции и ССА. На начальном этапе идет подавление огневых точек СНС, оборудованных на подступах к Телль-Рифаату. Считается, что в городе может находиться до 500 вооруженных членов СНС.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что "Оливковая ветвь "продолжится далее до нейтрализации [террористического] коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы", то есть через значительную часть севера Сирии. Телль-Рифаат он также упомянул как одну их основных целей операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама