Украинский народный трибунал изучает видеозаписи военных преступлений в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 марта. /ТАСС/. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) на заседании во вторник приступил к изучению видеозаписей, сделанных жителями Донецка, Луганска и Кировского сразу после обстрелов этих городов летом 2014 года. Об этом сообщила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина. По ее словам, данные видеоматериалы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств по эпизодам преступлений.

Во вторник трибуналу были представлены любительские съемки последствий обстрелов здания Луганской областной государственной администрации, одной из школ Петровского района Донецка и территории города Кировское. Видео содержит шокирующие кадры с мест событий.

"Считаю, что эти видео свидетельствуют о преступлениях режима киевской власти против жителей Украины", - приводит Донецкое агентство новостей слова обвинителя УНТ Сергея Кожемякина. Он указал, что представленные видеоматериалы доказывают, что вооруженные силы использовались против гражданского населения в Донбассе.

Истории потерпевших

Работа УНТ началась в Донецке 26 марта. На первом заседании трибунала также были представлены факты применения вооруженных сил против гражданского населения. В частности, суд заслушал свидетельства, которые представили жители Донецка, Макеевки, Кировского и Луганска.

Во второй день работы УНТ продолжил заслушивать свидетельства потерпевших. Так, одна из них - жительница Луганщины Елена Мягких, потерявшая под огнем украинских силовиков дочь и внучку, рассказала об обстреле 2015 года. Женщина подчеркнула, что виновные в обстрелах заслуживают высшей меры наказания. "Никому не пожелаю видеть мертвыми своих детей. Виновники заслуживают смертной казни. Жаль, что ее отменили. А в остальном решит суд", - сказала она.

Свою историю поведал и житель Донецка Владимир Марковец, который во время обстрела поселка Октябрьский осенью 2014 года получил множественные осколочные ранения и в итоге стал инвалидом. "Я получил 13 осколочных ранений, потерял сознание и очнулся уже в городской больнице. Эти нелюди сломали мне жизнь, я стал инвалидом - практически не вижу на один глаз, теперь меня никто не берет на работу. Как дальше жить - не знаю", - сказал он.

Марковец рассказал, что в 2014 году расположенный вблизи Донецкого аэропорта поселок подвергался массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины практически ежедневно. При этом, по его словам, снаряды разрывались не только в жилом секторе, но и на территории лечебных учреждений.

Свидетелем тех событий был также бывший сотрудник луганского бюро судебно-медицинской экспертизы Константин Мороз. Он рассказал о том, что во время бомбежек украинскими силовиками к ним в бюро ежедневно привозили большое количество тел, иногда по 17 за раз. "16 июля 2014 года был обстрел дома престарелых, где погибли шесть стариков-колясочников", - продолжил он.

По словам Мороза, ко 2 августа число погибших в Луганске и окрестностях от авиаударов, минометных и артиллерийских обстрелов, которые вели украинские силовики, превысило полсотни человек. Среди жертв были дети и беременные женщины. "Проблема была в том, что часто родственники не имели возможности даже забрать тела. Похороны погибших сильно осложнялись беспрерывными обстрелами кладбищ: их постоянно бомбили", - отметил свидетель.

Создание УНТ и первые обвинения

Инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, 15 марта объявила о создании Народного трибунала по военным преступлениям режима Порошенко. Предполагается, что он рассмотрит причастность к военным преступлениям высокопоставленных представителей нынешний украинской власти. При этом дела и материалы по преступлениям будут рассмотрены на основе именно украинского законодательства и с учетом норм международного права.

На первом заседании УНТ 26 марта были выдвинуты обвинения против восьми человека. В их числе действующий президент Украины Петр Порошенко, а также министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.