Эксперты УНТ: украинская армия использовала в Донбассе тактику неизбирательных ударов

ДОНЕЦК, 27 марта. /ТАСС/. Киевские силовики в ходе вооруженного конфликта в Донбассе наносили неизбирательные удары, в результате которых под огнем оказывались жилые кварталы. Об этом заявили сегодня эксперты, выступившие в Донецке на заседании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ).

"В Луганске применялось оружие неизбирательного характера, которое стреляет по площадям: "Смерч", "Ураган", "Град". Если рассмотреть 40-ствольную установку БМ-21 "Град", которая имеет самый маленький калибр из перечисленных реактивных вооружений, то она накрывает площадь в шесть гектаров за 20 секунд", - приводит Донецкое агентство новостей слова эксперта Виктора Белева, выпускника Сумского высшего артиллерийского командного училища им.Фрунзе.

Он подчеркнул, что в Луганске до сих пор находят неразорвавшиеся боеприпасы, выпущенные украинскими силовиками из реактивных систем залпового огня в нарушение норм международного права, ограничивающих использование оружия неизбирательного действия.

В свою очередь, другой эксперт, донецкий юрист Виталий Галахов, который занимается фиксацией фактов военных преступлений, в ходе сегодняшнего заседания УНТ подтвердил, что на протяжении вооруженного конфликта в Донбассе Вооруженные силы Украины целенаправленно вели огонь по жилым кварталам, учреждениям образования и здравоохранения. "Факты обстрелов зафиксированы в фото- и видеоматериалах. Также собраны осколки боеприпасов с мест обстрелов. Все это хранится в архиве", - заверил эксперт.

Работа УНТ

Инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, 15 марта объявила о создании Народного трибунала по военным преступлениям. Предполагается, что он рассмотрит причастность к ним высокопоставленных представителей нынешний украинской власти. При этом дела и материалы по преступлениям будут рассмотрены на основе именно украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Свою работу УНТ начал в понедельник, 26 марта, и продолжил во вторник. Накануне были выдвинуты обвинения против восьми человека. В их числе действующий президент Украины Петр Порошенко, а также министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Кроме того, было решено разбить все статьи обвинения на блоки: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и т. д, по каждому из которых будет проведено около пяти заседаний. Первые два дня работы УНТ посвятил рассмотрению фактов применения вооруженных сил против гражданского населения.