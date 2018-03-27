СМИ: свыше 30 человек получили травмы при задержании сербского министра в Косове

БЕЛГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Травмы и повреждения различной степени тяжести получили в понедельник 32 человека при задержании в непризнанном Косове главы канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил во вторник телеканал Pink.

В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в центре Косовска-Митровицы, где шла встреча сербов с Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.

По данным телеканала, всего пострадали 32 человека, у 13 из них зафиксированы травмы, нанесенные тупыми предметами, прикладами и стволами автоматов. 17 получили ожоги слизистой глаза из-за слезоточивого газа. У восьми человек тяжелые повреждения, в настоящий момент они находятся в больнице.

Среди людей с серьезными травмами оказался министр сельского хозяйства непризнанного Косова Ненад Рикало, серб по национальности. Он является одним из трех сербских министров в правительстве непризнанного образования. "Они начали избивать нас без всякого повода, били автоматом и ногой в живот", - говорит Рикало, кадры избиения которого зафиксировали видеокамеры.

При задержании Джурича в понедельник вечером люди попытались защитить политика, полицейский спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Во время захвата косовские полицейские сломали ребра и повредили позвоночник помощнику Джурича.