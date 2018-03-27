Госдеп назвал заявления Лаврова о шантаже США по поводу высылки дипломатов "смехотворными"

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "смехотворным" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что решение стран Запада по дипломатам РФ является результатом шантажа со стороны Вашингтона. Соответствующую точку зрения обозначила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Это действия, начатые Великобританией после покушения на убийство британского подданного и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, выступили в защиту и из солидарности с нашим союзником. Этот комментарий был просто смехотворным", - сказала она.

Ранее во вторник Лавров заявил, что "напрашивающийся вывод заключается в том", "как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе". "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене", - сказал он. По его словам, данное решение западных стран также "отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа".

Также Госдеп не уточняет, планирует ли Вашингтон в ближайшее время запрашивать Москву об организации каких-либо контактов высокого уровня в свете выдворения большой группы российских дипломатов из США и закрытия генконсульства России в Сиэтле (штат Вашингтон).

"Нет встреч, нет [телефонных] разговоров, о которых мы можем объявить в плане возможного обсуждения вопросов с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым", - заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. У нее поинтересовались, намечаются ли, к примеру, телефонные контакты между Россией и США на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

Науэрт также кратко затронула тему состоявшейся в понедельник встречи посла России в США Анатолия Антонова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Последний на этой встрече официально уведомил Антонова о принятых американской стороной решениях, касающихся сокращения российского дипломатического присутствия в США. "Они не были удивлены, но, безусловно, в то же время не радовались", - сказала про реакцию российских должностных лиц на решения Вашингтона Науэрт.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, в понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США, Канада и Австралия объявили о решении выслать свыше 100 российских дипломатов. Как заявил МИД РФ, этот недружественный шаг не останется без ответа.