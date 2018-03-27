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Президент Сербии и помощник госсекретаря США согласились, что Балканам необходим мир

Международная панорама
27 марта, 23:57 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 27, марта. /ТАСС

Стороны также обменялись мнениями по вопросу жестокого нападения на директора канцелярии по Косову и Метохии Марко Джурича

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БЕЛГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил во вторник в Белграде кризис в непризнанном Косове с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Собеседники согласились в необходимости сохранять мир в регионе, говорится в заявлении пресс-службы сербского лидера, поступившем в ТАСС.

"В долгом и содержательном разговоре президент Вучич и американский чиновник Митчелл обменялись взглядами по вопросу жестокого нападения на директора канцелярии по Косову и Метохии Марко Джурича, которое произошло вчера на севере Косова и Метохии. Собеседники согласились, что сохранение мира является ключевым условием для продолжения любых разговоров о будущем региона", - говорится в документе.

Перед этим сербский лидер провел встречу с экстренно прибывшей в Белград из-за кризиса в Косове главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Она призвала сохранить мир в непризнанном образовании.

В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марком Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.

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Персоны
Вучич, Александар Могерини, Федерика
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