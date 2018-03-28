Португалия отозвала посла в Москве для консультаций в связи с делом Скрипаля

МАДРИД, 28 марта. /ТАСС/. Власти Португалии решили отозвать своего посла в России для консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва в интервью государственной компании Radio e Televisao de Portugal.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Лиссабон решил "отозвать португальского посла в Москве для консультаций". Изначально же Португалия заявляла, что лишь "принимает к сведению" решения своих союзников и не станет высылать сотрудников посольства.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Словакия и теперь Португалия. При этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании. В отравлении ряд стран Запада обвиняет Россию. В свою очередь Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.