В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери

ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Швейцарии - Федеральный совет - осудило на состоявшемся в среду заседании покушение с использованием химического отравляющего вещества в Солсбери, однако в отличие от властей ряда других западных стран оно не приняло каких-либо репрессивных мер в отношении России. Из заявления официального представителя правительства Андре Симонцци, переданного в бюро ТАСС в Женеве, явствует, что в Берн придает "центральное значение" расследованию инцидента, призывая предать огласке "детали", которые позволят установить ответственных.

"Федеральный совет на своем заседании в среду обсудил атаку и самым решительным образом ее осудил", - говорится в заявлении. Правительство подчеркнуло, что применение химического оружия "противоречит международному праву и запрещено при любых обстоятельствах". В этой связи "Федеральный совет призывает к тому, чтобы был пролит свет на детали, касающиеся ответственности в этом деле".

"Центральное значение имеет расследование оснований этого преступления и происхождения боевого [отравляющего химического] вещества, которое сейчас проводится британскими властями и Организацией по запрещению химического оружия, - отмечается в заявлении. - Ответственные должны быть наказаны.

Как указывает в этой связи в своем выпуске за среду газета Le Temps, "Швейцария предпочитает обождать, пока не будут установлены официальные доказательства" в деле об отравлении в Солсбери. "Такой осторожный подход приветствуют все члены парламентской комиссии по внешней политике", - констатирует издание.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).

Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. В свою очередь Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.