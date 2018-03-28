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Выборы президента завершились в Египте

Международная панорама
28 марта, 23:58 UTC+3 КАИР КАИР 28, марта. /ТАСС

Официальные итоги будут объявлены 2 апреля

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КАИР, 28 марта. /ТАСС/. Выборы президента завершились в среду вечером в Египте. Как объявила Национальная избирательная комиссия, участки официально завершили работу в 22:00 по местному времени (23:00 мск), но там, где избиратели продолжают приходить, участковые комиссии будут работать "до последнего человека".

Голосование продолжалось три дня с 09:00 до 21:00, но даже этого срока не хватило, чтобы на участки пришли все желающие. Как результат, в последний момент выборы по решению избиркома были продлены еще на один час - с 21:00 до 22:00 по местному времени. Как пояснили представители комиссии, "это связано с высокой явкой избирателей, которые решили выполнить свой гражданский долг в самый последний момент, а также с плохой погодой, помешавшей многим гражданам прийти на участки раньше". В эти часы сразу в нескольких районах страны разыгралась сильная песчаная буря - видимость во многих местах практически свелась к нулю.

Избирателям предстояло определить, кому из двух кандидатов управлять страной в ближайшие четыре года - действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси или его единственному конкуренту, лидеру партии "Аль- Гад" ("Завтра") Мусе Мустафе Мусе. Впрочем, в том, кто победит, здесь практически никто не сомневается - большинство египтян уверены, что Муса является скорее технической фигурой, призванной для создания видимости альтернативы действующему президенту.

Главная интрига выборов 2018 года кроется, скорее, в том, сколько человек приняло в них участие. На выборах 2014 года, по результатам которых с огромным отрывом от тогда также единственного оппонента, социалиста Хамдина Саббахи, победил ас-Сиси (набрав 97% против 3% - за его оппонента), явка составила 47%.

В этом году многие воздержались от похода на выборы, не видя в том целесообразности. Между тем, избирком несколько раз выступил с предупреждением о том, что те, кто без уважительной причины не проголосует, должны будут заплатить штраф в размере 500 египетских фунтов (около $30), что предусматривает закон о выборах. Для многих египтян это ощутимая сумма. Правом голоса в Египте наделены 59,5 миллионов граждан из почти 96 млн жителей Страны пирамид.

Подсчет голосов на участках начался сразу по завершении выборов, однако официальные итоги будут объявлены только 2 апреля.

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