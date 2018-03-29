Глава МИД Франции подтвердил визит Макрона в Россию в мае

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Подготовка визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае продолжается. Об этом сообщил в четверг министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире радиостанции RTL.

"Как и было сообщено ранее, данный визит предусмотрен. Такова ситуация на данный момент", - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно инцидента с Сергеем Скрипалем, министр выступил с утверждением, что "только Россия умеет производить газ под названием "Новичок". "Поэтому не может быть иного достоверного объяснения происшедшего [кроме как причастность к этому России]. И именно с такими заявлениями выступает Франция - но Москва на них не реагирует. Именно в этой связи европейцами после проведения на прошлой неделе саммита ЕС были приняты контрмеры, и именно поэтому президентом Франции Эмманюэлем Макроном была осуществлена высылка [российских дипломатов]", - сказал Ле Дриан.

"Но мы хотим вести с Москвой откровенный диалог, без какой-либо двусмысленности, диалог требовательный и мы требуем от Москвы соблюдать нормы международного права", - добавил министр.