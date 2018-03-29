Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию

ПЕКИН, 29 марта. /ТАСС/. Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ нанесет официальные визиты в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля.

Об этом в четверг сообщило оборонное ведомство Китая.

"По приглашению министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Республики Белоруссия генерал-лейтенанта Андрея Равкова член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ с 1 по 8 апреля примет участие в 7-й Московской конференции по безопасности и нанесет визиты в эти страны", - указывается в заявлении ведомства.

"Во время визита министр Вэй Фэнхэ проведет переговоры с военным руководством России и Белоруссии о постепенном развитии двусторонних отношений, сотрудничестве в сфере военной безопасности и практического взаимодействия, а также обменяется мнениями по вопросам международной и региональной безопасности", - сказано в документе.

"Этот визит будет содействовать постепенному развитию сотрудничества нашей страны с вышеупомянутыми государствами в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении минобороны Китая.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Как отмечается на сайте Минобороны РФ, главными темами конференции станут "итоги разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и "перспективы установления мира в регионе".

Новый министр

Генерал Вэй Фэнхэ был утвержден в должности министра обороны в ходе проходившей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва. До этого он с 2012 по 2017 годы занимал должность главкома Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (до реформ 2015 года - Второй артиллерийский корпус).

Вэй Фэнхэ считается одним из разработчиков и активных сторонников проходящей в настоящее время масштабной реформы армии.