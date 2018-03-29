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Белый дом: обострение отношений РФ и США не влияет на подготовку встречи Путина и Трампа

Международная панорама
29 марта, 17:58 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Новый виток обострения российско-американских отношений не сказывается на ходе подготовки к возможной двусторонней личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Это подчеркнул в четверг на брифинге для иностранных журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, представитель администрации США высокого ранга.

"И в ответ на ваш третий вопрос по поводу саммита: это не влияет на [его] подготовку", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.

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