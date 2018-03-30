Глава нацразведки США опасается кибератаки, сравнимой с терактами 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что одну из наиболее серьезных угроз для США представляет кибератака, сравнимая по масштабу с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом он заявил в четверг во время выступления в Техасском университете в Остине, трансляция велась на сайте учебного заведения.

Коутс сравнил инструменты, которыми пользуются хакеры, с оружейными системами. По его словам, "одним нажатием клавиши можно осуществить мощную атаку на нашу [американскую] финансовую систему, энергосистемы, на жизненно важную инфраструктуру". По словам главы нацразведки, есть две угрозы, которые "не дают ему спать по ночам", это "угроза какого-либо обмена ядерными ударами", а также "11 сентября в киберсфере".

Директор ведомства отметил, что США следует не только разрабатывать средства защиты в этой сфере, но и готовить возможные ответные шаги. "Думаю, мы делаем в этой сфере недостаточно", - добавил он.

Коутсу также был задан вопрос, расценивает ли он приписываемое России вмешательство в американские выборы как аналогию терактов 11 сентября в киберпространстве. "Нет, я не приравниваю это к 11 сентября в киберсфере, так как [в результате терактов] 11 сентября погибли три тысячи человек", - ответил он. "О чем я беспокоюсь, так это о том, что у нас произойдет в киберсфере нечто такое, что будет сравнимо или превзойдет 11 сентября", - добавил Коутс.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.