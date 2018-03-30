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Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию

Международная панорама
30 марта, 10:23 дата обновления: 30 марта, 10:32 UTC+3

Визит состоится 4 апреля

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ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, министр иностранных дел Ван И посетит Россию с рабочим визитом 4 апреля.

Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель китайского МИД Лу Кан.

Во время поездки глава внешнеполитического ведомства рассчитывает встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Первоначально визит Ван И в Москву планировался на 27-28 марта, однако был перенесен из-за изменений в графике российского руководства. 

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