Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию

ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, министр иностранных дел Ван И посетит Россию с рабочим визитом 4 апреля.

Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель китайского МИД Лу Кан.

Во время поездки глава внешнеполитического ведомства рассчитывает встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Первоначально визит Ван И в Москву планировался на 27-28 марта, однако был перенесен из-за изменений в графике российского руководства.