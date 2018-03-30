СМИ: украинские военные нарушили "пасхальное перемирие"

ДОНЕЦК, 30 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушили вступившее в силу в полночь 30 марта "пасхальное перемирие", открыв огонь по селу Коминтерново на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об в пятницу сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Украинская сторона нарушила "пасхальное перемирие": со стороны ВСУ новое перемирие продлилось менее 10 часов. В 09:35 ВСУ открыли огонь по направлению села Коминтерново с применением минометов 120 мм", - цитирует его Донецкое агентство новостей. При обстреле применялись БМП и гранатометы.

Якубов при этом уточнил, что накануне вступления перемирия в силу украинские силовики шесть раз нарушали режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более ста боеприпасов. В зоне обстрелов оказались районы аэропорта, села Спартак и поселка Жабичево в северном пригороде Донецка, поселка Озеряновка близ Горловки, Крутой Балки Ясиноватского района и Докучаевска. Днем в четверг обстрелами был поврежден многоквартирный дом в Докучаевске.

С инициативой объявить "пасхальное перемирие" выступили в середине марта главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник. 26 марта контактная группа сообщила о введении режима прекращения огня с 30 марта.