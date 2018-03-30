СММ ОБСЕ планирует разместить патрульные базы в Донбассе вблизи границы с Россией

ДОНЕЦК, 30 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ рассматривает возможность открытия патрульных баз на востоке Украины вблизи российской границы. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, выступая перед журналистами в режиме видеобрифинга.

"Специальная мониторинговая миссия планирует расширить свое присутствие как на линии соприкосновения, так и в отдалении от нее. В частности, мы планируем открыть передовые патрульные базы вблизи границы с Российской Федерацией", - отметил Хуг.

Он предположил, что патрульные базы миссии могут появиться в Новоазовске либо Амвросиевке на юге и востоке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В четверг на брифинге в Донецке Александр Хуг от имени миссии ОБСЕ приветствовал введение в Донбассе "пасхального перемирия", отметив, что СММ продолжит вести наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.