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СММ ОБСЕ планирует разместить патрульные базы в Донбассе вблизи границы с Россией

Международная панорама
30 марта, 14:11 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 30, марта. /ТАСС

Базы могут появиться в Новоазовске или Амвросиевке на юге и востоке ДНР

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ДОНЕЦК, 30 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ рассматривает возможность открытия патрульных баз на востоке Украины вблизи российской границы. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, выступая перед журналистами в режиме видеобрифинга.

"Специальная мониторинговая миссия планирует расширить свое присутствие как на линии соприкосновения, так и в отдалении от нее. В частности, мы планируем открыть передовые патрульные базы вблизи границы с Российской Федерацией", - отметил Хуг.

Он предположил, что патрульные базы миссии могут появиться в Новоазовске либо Амвросиевке на юге и востоке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В четверг на брифинге в Донецке Александр Хуг от имени миссии ОБСЕ приветствовал введение в Донбассе "пасхального перемирия", отметив, что СММ продолжит вести наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.

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