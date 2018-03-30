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Палестина обсуждает с Россией созыв международной конференции по Ближнему Востоку

Международная панорама
30 марта, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Палестинская сторона рассчитывает, что Москва скоординирует свои усилия с Пекином и европейскими государствами при содействии в ближневосточном урегулировании

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Палестина продолжает контакты с Россией по вопросу созыва международной конференции по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил в пятницу журналистам посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль.

"Мы в контакте с российской стороной, поскольку убеждены, что Россия играет важную роль в урегулировании", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Дипломат также отметил, что РФ выразила готовность содействовать Палестине в этом вопросе.

По его словам, палестинская сторона рассчитывает, что Россия скоординирует свои усилия с Китаем и рядом европейских стран. "Но мы понимаем, что ситуация (в отношениях РФ со странами Запада) сейчас непростая, поэтому необходимо больше времени", - добавил дипломат.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН в конце февраля, президент Палестины Махмуд Аббас призвал созвать в середине года международную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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