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Доходы премьера Украины за 2017 год превысили доходы президента

Международная панорама
31 марта, 12:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, марта. /ТАСС

Доходы Владимира Гройсмана составили около $646 тыс., доходы Петра Порошенко - более $615 тыс.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Доходы главы украинского правительства Владимира Гройсмана за 2017 год составили более 17 млн гривен (около $646 тыс.) и превысили доходы президента страны Петра Порошенко. Соответствующие цифры из декларации премьер-министра в субботу опубликовала пресс-служба правительства Украины.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17,1 млн гривен", - проинформировала пресс-служба, напомнив, что в 2016 году доход Гройсмана составлял 15,8 млн гривен ($600 тыс.) и, таким образом, за год увеличился более чем на 1 млн гривен ($38 тыс.).

В кабмине уточнили, что доход главы правительства Украины в 2017 году состоял из заработной платы - более 435 тысяч гривен ($26,3 тыс.), доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5,1 млн гривен (около $196 тыс.), отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8,79 млн гривен ($334,5 тыс.) и доходов от размещения средств на банковских счетах - 2,7 млн гривен ($103,3 тыс.)".

Накануне электронную декларацию подал президент Украины Петр Порошенко. Общая сумма доходов, полученных главой государства за 2017 год, составляет 16,3 млн гривен (более $615 тыс.).

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Гройсман, Владимир Борисович
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