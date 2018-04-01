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В Коста-Рике пройдет второй тур президентских выборов

Международная панорама
1 апреля, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В первом туре победил кандидат от партии "Национальное возрождение" Альварадо Муньос

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ТАСС, 1 апреля. Коста-Рика узнает имя нового президента по итогам второго тура выборов, который пройдет в центральноамериканской республике в воскресенье. На высший государственный пост претендуют кандидат от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо Муньос и представитель правящей партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо Кесада. В голосовании имеют право участвовать 3,3 млн избирателей.

В первом туре выборов, который прошел 4 февраля в спокойной обстановке, победил Альварадо Муньос. Политик, выступающий в защиту традиционных ценностей, набрал 24,9% голосов. Альварадо Кесада, бывший министр в правительстве действующего президента Луиса Гильермо Солиса, получил 21,6% голосов избирателей.

Результат консервативно-христианского кандидата стал неожиданностью для многих, потому что перед голосованием он не входил в число фаворитов. Поддержку избирателей Муньосу принесло неприятие решения Межамериканского суда по правам человека, который в январе призвал власти Коста-Рики гарантировать соблюдение всех прав участникам однополых союзов, включая возможность заключать браки. В связи с этим некоторые наблюдатели считают предстоящее голосование своего рода референдумом о судьбе однополых браков в республике, где более 70% населения относят себя к верующим католикам.

Согласно результатам опросов общественного мнения, проведенного Центром политических исследований Университета Коста-Рики, перед вторым туром разрыв между кандидатами сократился до минимума. В поддержку Альварадо Муньоса высказались 43% опрошенных, а за его оппонента - 42%. Еще 15% не определились с предпочтениями, и именно их голоса, как ожидается, будут иметь решающее значение. Для сравнения, в 2014 году Гильермо Солис опережал вышедшего во второй тур Джонни Арайю от партии "Национальное освобождение" более чем на 40%.

Избранный глава государства приступит к своим обязанностям 8 мая на срок в четыре года.

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Персоны
Солис, Луис Гильермо
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